Savaş mağduru ve yetimlerin duasını aldın Mesut

Ünlü futbolcu Mesut Özil, en mutlu gününde yaptığı bağış ile gönülleri fethetti. Amine Gülşe ile önceki gün dünya evine giren ünlü futbolcu düğün kapsamında Türk Kızılay'ı aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki aşevlerindeki 16 bin yetim çocuk ve ihtiyaç sahibi insana yemek verdi. 2 bini Suriye ve Türkiye'deki kamplarda kalan savaş mağduru çocuk olmak üzere, 14 aşevinde yüzlerce insan söz konusu bağışla mutlu oldu. Futbolcu ayrıca, çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere tıbbi durumları tespit edilmiş bin çocuğun da ameliyat masraflarını üstlendi.



'TEŞEKKÜRLER MESUT AĞABEY'

Yaptığı bağış ile birçok insana bayram günü dokunan ve gülümsemelerini sağlayan Özil'e ise dünyanın farklı noktalarından çocuk ve genç-yaşlı birçok insandan selam ve dua mesajları yağdı. Hatay Yayladığı, İdlip Tayyebi, Azez, Çobanbey gibi birçok yetimhanesinden minikler hazırladıkları afişlerin önünde çektikleri video ile 'Teşekkür ederiz, Allah ömür boyu mutluluklar versin. Mesut Ağabey çok mutlu ol" mesajları gönderdi. Sınırın diğer tarafından teşekkür mesajları gönderen Bayır Bucak Türkmenleri ve Suriyeli yetimlerin futbolcuya yaptıkları dualar ise duygulandırdı.



ÖMRÜN UZUN OLSUN EVLAT

Türkiye ile birlikte bazı Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden toplam 14 aşevi ve birçok yetimhaneye ulaştırılan yemekler ile birçok insan aynı sofralarda buluştu. Dünyanın farklı yerlerinden gelen teşekkür mesajlarında Hatay Yayladığı'ndaki aşevlerinde düğün yemeğinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise, "Mesut Özil'e selam eder, teşekkür ederiz. Ne muradın varsa kabul olsun Oğul, bayram günü hem gönlümüzü ısıttın hem de karnımızı doyurdun. Şükran" , "iki genç kapımı çaldı, Kızılay'ın çocukları bilirim onları. Yemek getirmişler, öğrendim futbolcu Mesutumuz'un yemeği imiş. Ömrün uzun olsun evlat, çok yaşa ki çok yaşat" mesajları yağdırdı. Özil Türk Kızılay'ı önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere birçok kesim için farkındalık çalışmalarında yoğun bir işbirliğine girecek. Özil kan ve Kök Hücre (kemik iliği' bağışlarına farkındalık oluşturmak için Kızılay koordinesinde kampanya ve farkındalık çalışmalarında yer alacak. Ünlü futbolcu yaptığı bağışlarla hayatlara dokunurken şimdi de kanser hastaları için başlatacağı farkındalık ile can olacak.







BİLD'DEN BÜYÜK TERBİYESİZLİK

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğünü Batı medyasında da geniş yer buldu. Avrupa basınındaki haberlerde İngiliz futbol takımı Arsenal forması giyen Özil ile Amine Gülşe'nin nikah şahidinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olmasına dikkat çekildi. Haberlerde Özil'in daha önce Başkan Erdoğan ile çektirdiği bir fotoğrafın ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için Alman milli takımını bıraktığı hatırlatıldı. Ancak Alman basını çiftin mutluluğuna ortak olmak yerine Başkan Erdoğan'ı karalama çabalarını terbiyesizliğe varan hakeretlerle sürdürdü. Alman Bild gazetesi Özil haberini Başkan Erdoğan'a çirkin bir yakıştırma yaparak verdiği başlıkla birinci sayfasına taşıdı. İngiliz basını ise Mesut Özil'in sahadaki yeteneklerini düğünündeki danslarında da gösterdiğine dikkat çekti. Özil'in düğünüyle ilgili haberlerde genç çiftin yaptıkları hayır işlerine de değinildi.



KIZILAY BAŞKANI KINIK ÖZİL'LE DİYALOĞUNU ANLATTI: ÜLKEM İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM

Futbolcu Mesut Özil'in gönülleri fetheden davranışının nasıl geliştiğini ve aralarında geçen diyaloğu Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık SABAH'a anlattı: Özil çok uzun zamandır bizimle irtibatlıydı ve Türk Kızılay'ı aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı teklif etmişti. Son görüştüğümüzde 'Memleketime bir şeyler yapmak istiyorum, sosyal sorumluluk projeleri yaparak faydalı olmak isterim. Türkiye bugün dünyanın en cömert ülkesi, 7 kıtada özellikle mülteciler ve mazlumlar için yaptıkları ortada. Benim de çorbada tuzum bulunsun, bu iyilik ve insanlıkta lider ülkeye destek olmak isterim' demişti. Biz de düğünü için yaptığı teklifi kabul ettik, sayesinde birçok insan mutlu oldu. Önümüzdeki günlerde Özil ile daha çok projeler yapacak, hayatlara dokunacağız. Özil kardeşimizi bu örnek davranıştan dolayı kutluyorum. Kızılay'a yaptığı bağışla 16 bin ihtiyaç sahibi için yemek çıkardık. Bugün 16 bin kişi, Mesut Özil kardeşime ve sevgili eşine ömür boyu mutlu olmaları için dualarını gönderdi. Özil bu milletin bir evladı olarak kendi insanı dahil birçok yetim ve ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü 16 bin farklı insan, 16 bin dua" diye konuştu

BUGÜN NELER OLDU