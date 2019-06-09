Yalan Cumhuriyet'i

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Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı, Cumhuriyet gazetesinin Marmaray ile ilgili yaptığı haberi yalanladı. Bakanlık, "Marmaray'da kullanılmak üzere alınan tren setlerinin kullanılmayarak kaderine terk edildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Cumhuriyet gazetesinde ve daha sonrada İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan'ın soru önergesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan cevaba dayandırılarak yapılan haberlerin doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada, Marmaray'a işletilmek üzere, gelecekteki hedef yolcu sayıları ve yedek araç gereksinimi hesapları da göz önüne alınarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından toplam 400 araçlık 54 adet tren seti temin edildiği ifade edilerek, Marmaray için temin edilen toplam 54 adet setin 43 adedinin her gün hizmet vermekte olduğu ve geriye kalan toplam 9 setin bir kısmının yedek olarak kullanıldığını belirtildi. Açıklamada, "Dolayısıyla haberde yer aldığı gibi Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 478 milyon Euro israf edilmiş iddiaları asılsızdır" denildi.