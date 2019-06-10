ASELSAN mühendisi FETÖ itirafçısı oldu

Devletin kılcal damarlarına sızan kripto FETÖ'cülerin ayıklandığı "ankesör" soruşturması ASELSAN'a uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "ankesör" soruşturmasına, ASELSAN'da F-16 savaş uçaklarında kullanılan ve pilotların gözü kulağı olarak tanımlanan yazılımın geliştirildiği Aviyonik Sistemler bölümünde direktör olan mühendis Aydın B. takıldı. HTS kayıtlarından örgütün mahrem imamlarıyla 37 kez görüştüğü ve ardışık aramaları olduğu belirlenen şüpheli Aydın B., sorgusunda "Etkin Pişmanlık Yasası" kapsamında itirafçı oldu. Hakkında "silahlı terör örgütü olmak" suçlamasından 15 yıl kadar hapis cezası istenen FETÖ'cü mühendis dikkat çeken itiraflarda bulundu. İfadesinde FETÖ ile bağlantısını kabul eden ve örgüt içerisinde Emre kod adını kullandığını söyleyen Aydın B., örgüt bağlantısını kabul ederek mahrem imamına "burs" adı altında himmet verdiğini söyledi. FETÖ ile bağlantısının 17-25 Aralık darbe girişimine kadar sürdüğünü öne süren Aydın B., "İşe siyasi boyut karışmaya başladığı için soğudum ve ayrılma kararı aldım" dedi.

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