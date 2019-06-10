Son dakika: Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını için iki parti açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda ortak canlı yayına çıkması konusu gündemde.

Yayının tarihi ve saati başta olmak üzere ortak canlı yayının ayrıntıları için AK Parti ile CHP arasında yeni bir görüşme gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, planlanan yayın için bayram öncesi yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ikinci kez yine telefonda görüştü.

İki ismin bazı detayları netleştirdiği, bunun yanında bazı pürüzlerin olduğu ve bunlarla ilgili karşılıklı önerilerin sunulduğu belirtildi. Ünal ve Altay'ın yayın konusunda açıklama yaptı.

İşte Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayın tarihi ve moderatörü: İsmail Küçükkaya, 16 Haziran saat 21:00!

Mahir Ünal şöyle konuştu:



''Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Mutabık kaldığımız protokolü paylaşacağız. 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 pazar günü saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecekler. Yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın 'eşit süre, eşit soru' ilkesine göre yapılacağını açıkladı

CHP'li Engin Altay ise şunları söyledi:

"Eşit süre ve eşit sorularla yapılacak. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Teknik ekip ise AK Parti ve CHP ekiplerinden oluşacaktır."

MODERATÖR KİM OLACAK?

Ortak canlı yayınla ilgili netleşen bazı bilgiler ise şöyle: Bir televizyon kanalı tercih edilmeyecek, ortak frekans üzerinden canlı yayın yapılacak ve isteyen televizyon kanalları ekranlarına taşıyacak.

6 MADDELİK MUTABAKAT METNİ

Türkiye'de bütün yayın kuruluşları, bu yayınları alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir. Böyle bir 6 maddelik mutabakat metni ortaya çıktı. İstanbulumuza adaylarımıza hayırlı olsun.