Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fuat Sezgin Sempozyumu

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2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu düzenlenecek. İlk kez düzenlenecek sempozyum geleneksel olarak sürdürülecek. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin iş birliğiyle 13-15 Haziran'da düzenlenecek sempozyumun ana teması "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilmî mirası" olacak. Sempozyumun adresi ise, Sezgin'in 27 Mayıs darbesi sonrası uzaklaştırıldığı İstanbul Üniversitesi olacak. Dünyanın önde gelen İslam bilim tarihi uzmanları, hem çalışmalarını hem de Fuat Sezgin'in ilim dünyasına katkılarını anlatacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı dolayısıyla düzenlene toplantıda yaptığı konuşmada, "Gençlere tavsiye ediyorum. Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın, müzeyi muhakkak gezin. Neler yapmışlar, fuat Hocamız nelerin başını çekmiş. Kütüphanesini muhakkak görün. İnanıyorum ki sizin ufkunuzu daha da artıracaktır, geliştirecektir" açıklamasını yapmıştı.