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'nun 'it' saygısızlığına istifa çağrısı

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Valisi’ne yönelik çirkin ifadesiyle ilgili yaptığı basın toplantısında kelime oyunu yapmaya çalıştı. Yasal hakkı bulunmamasına karşın VIP’yi kullanmaya çalışan CHP İstanbul adayı Ordu Valisi’ne yönelik hakaret dolu sözler sarf etti. Bir ilde devletin en üst makamı olan valiye yönelik skandal sözler sonrası CHP sessizliğe büründü.

Giriş Tarihi: 10.6.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 20:24
Ekrem İmamoğlu'nun 'it' saygısızlığına istifa çağrısı

"KABUL EDİLEMEZ"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "böyle bir makama kim olursa olsun çok galiz bir ifadeyi kullanmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'it' saygısızlığına istifa çağrısı

"ÖZÜR DİLEYİP İSTİFA ETSİN"
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de İmamoğlu'nun hakaret dolu sözlerine tepki gösterdi. Çelebi, "İmamoğlu çıkıp kamuoyunda özür dilemesi lazım hem de istifa etmesi lazım. CHP'nin de bunun üzerine özür beyan etmesi ve disiplin kuruluna sevk etmesi lazım. Böyle bir cümle kullanması doğru değil şiddetle kınıyoruz." dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun 'it' saygısızlığına istifa çağrısı
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