"KABUL EDİLEMEZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "böyle bir makama kim olursa olsun çok galiz bir ifadeyi kullanmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'it' saygısızlığına istifa çağrısı

"ÖZÜR DİLEYİP İSTİFA ETSİN"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de İmamoğlu'nun hakaret dolu sözlerine tepki gösterdi. Çelebi, "İmamoğlu çıkıp kamuoyunda özür dilemesi lazım hem de istifa etmesi lazım. CHP'nin de bunun üzerine özür beyan etmesi ve disiplin kuruluna sevk etmesi lazım. Böyle bir cümle kullanması doğru değil şiddetle kınıyoruz." dedi.