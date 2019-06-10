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Emine Erdoğan'dan tatil sezonu öncesi vatandaşlara önemli çağrı

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan "Sıfır Atık-Mavi" projesiyle ilgili törende konuştu. Çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi için eğitim vurgusu yapan Emine Erdoğan, tatile çıkacak vatandaşlara da plaj ve sahilleri temiz tutma çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 10.6.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 16:14
Emine Erdoğan'dan tatil sezonu öncesi vatandaşlara önemli çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Sıfır Atık-Mavi" projesiyle ilgili törende konuştu.

Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık-Mavi" projesiyle ilgili önemli açıklamalar

Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"BU ATIKLAR YALNIZCA DENİZLERİ KİRLETMEKLE KALMIYOR BESİN ZİNCİRİNİN DE BİR PARÇASI HALİNE GELİYOR"

Bugün denizler ve okyanuslar dünyanın çöp deposu haline döndü, BM verilerine göre denizlerdeki çöplerin yalnızca yüzde 15'i deniz yüzeyinde bulunuyor. Bu atıklar yalnızca denizleri kirletmekle kalmıyor besin zincirinin de bir parçası haline geliyor. Deniz mahsülü yediğimizi zannederken mikro-plastiklerle besleniyoruz.

"DENİZ ÇÖPLERİNİN YÜZDE 80'İ KARASAL KÖKENLİ"

Deniz çöplerinin yüzde 80'i karasal kökenli. Eğitimi atlar sürekli çöp temizlemeye çalışırsak hiçbir yere varamayız. Tüm STK'ları özel sektörü ve ilgili tüm kurumları bilinçlendirme konusunda katkıda bulunmaya davet ediyorum.

"DENİZLER ÇÖPLE DOLDURMAK İÇİN DEĞİL BAKIP İLHAM DUYMAK İÇİNDİR"

Kıyafetlerin yüzde 60'ının sentetik maddelerden üretildiğini görüyoruz. Bunlar yer sularına karışıyor. Denizler çöple doldurmak için değil bakıp ilham duymak içindir.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Okulların kapanmasına az zaman var, tatil sezonu başladı. Vatandaşlarımızın büyük kısmı sahil kenarlarına gidecek. Lütfen sahillerin ve plajların temizliğine özen gösterelim. Plastikleri ve pipetleri kullanmamaya özen gösterelim.

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Emine Erdoğan'dan tatil sezonu öncesi vatandaşlara önemli çağrı
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