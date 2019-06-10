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Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri çıktı!

'ın ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 09:29
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Osman Gülen çıktı!
Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in, Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının da faili olduğu belirlendi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 7 Haziran'da Çavundur köyü mülki sınırlarında başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı terör saldırısının da faili olduğunun belirlendiği bildirildi.

Gülen'in aynı zamanda geçen yıl 5 Temmuz'da Yalımlı Mahallesi'nde "Remzi ve Mahmut Güler" isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da faili olduğu kaydedildi.

7 Haziran'da Çavundur köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Osman Gülen çıktı!
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