Son dakika haberi: Yeni askerlik sistemi Meclis'e geliyor! Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak ve nasıl olacak?

Ramazan Bayramı'nın bitimi ile beraber gündemin en önemli maddelerinden birisi olan yeni askerlik sistemi hakkında son dakika haberleri gelmeye başladı. Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalar içerisinde AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi TBMM'ye sunulmuş ve Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı ise, 1927 yılından bu yana ilk kez değişiklik gerçekleştirilecek 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu' düzenlemesini, Meclis'teki tüm siyasi partilerin görüş ve önerilerini alarak, ortak mutabakatla çıkarmak istediklerini ifade etmişti.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere 11 Haziran Salı günü toplanacak.

Yeni askerlik sistemi yarın Genel Kurul'da! Ne zaman yürürülüğe girecek?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İlgili kanun teklifinde öne çıkan konulardan birisi bedelli askerlik ücreti durumunda. Geçtiğimiz günler içerisinde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

İşte, yeni askerlik sistemi hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri...