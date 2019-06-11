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ne zaman çıkacak? Af yasasında son durum nedir? İşte ceza infası yasa teklifinde öne çıkacak başlıklar

Türkiye'deki milyonlarca kişi 'ın meclise geleceği müjdesini verdiği yeni af yasasını merakla bekliyor. ve ailelerini yakından ilgilendiren ceza infazı yasa teklifi, adli suçlarda ceza indirimi, kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlarda infaz süresinin artırılması gibi düzenlemeleri içeriyor. Vatandaşlar da özellikle söz konusu ile ilgili son güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki af yasası ne zaman çıkacak? Ceza infazı yasa teklifi meclise ne zaman gelecek? 'Af yasası neleri içeriyor' İşte yeni af yasası ile ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.6.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 10:23
Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasasında son durum nedir? İşte ceza infası yasa teklifinde öne çıkacak başlıklar

Uzunca bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden ile ile ilgili geçtiğimiz haftalarda flaş bir gelişme yaşanmıştı. Başkan Erdoğan, ceza infazı yasasının oluşturulacağını söylemiş ve; "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" demişti. Bu açıklamanın ardından bireyler, gün-gün af yasası ile ilgili gelişmeleri internet ve televizyon üzerinden takip etmeye çalışmıştı. Peki af yasasında öne çıkan düzenlemeler neler olacak? İşte yanıtı...

CEZA İNFAZI YASASINDA ÖNE ÇIKACAK BAŞLIKLAR:

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Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasasında son durum nedir? İşte ceza infası yasa teklifinde öne çıkacak başlıklar
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