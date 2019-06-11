Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasasında son durum nedir? İşte ceza infası yasa teklifinde öne çıkacak başlıklar

Uzunca bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden af yasası ile ile ilgili geçtiğimiz haftalarda flaş bir gelişme yaşanmıştı. Başkan Erdoğan, ceza infazı yasasının oluşturulacağını söylemiş ve; "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" demişti. Bu açıklamanın ardından bireyler, gün-gün af yasası ile ilgili gelişmeleri internet ve televizyon üzerinden takip etmeye çalışmıştı. Peki af yasasında öne çıkan düzenlemeler neler olacak? İşte yanıtı...

CEZA İNFAZI YASASINDA ÖNE ÇIKACAK BAŞLIKLAR: