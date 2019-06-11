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'da operasyonu: 52 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması kapsamında 48'i muvazzaf asker 52 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 09:28
Ankara'da FETÖ operasyonu: 52 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlarla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında 11.06.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 48'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
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Ankara'da FETÖ operasyonu: 52 gözaltı
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