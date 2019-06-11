CHP adayının canlı yayındaki TRT yalanına videolu cevap!

CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, TRT'yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti.



'TRT BENİM KARADENİZ GEZİMİ HABER YAPMADI" YALANI



Karadeniz'e yaptığı geziyi hatırlatan CHP adayı, "Ya düşünsenize, Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz'i gezdi, sadece VIP olayı, tek haber. Niçin? Üzücü değil mi, bütün bunlar beni üzüyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayındaki yalanına videolu cevap!

TRT, GÖRÜNTÜLERLE YALANLADI



Ancak CHP adayının bu iddiasının doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, TRT Haber'in CHP adayının Karadeniz gezisine ilişkin yapılan haberi ve görüntüleri Twitter'dan paylaştı.



Ordu Havalimanı'nda Yasal hakkı bulunmamasına karşın VIP'yi kullanmaya çalışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u kastederek "Valiniz itlik yapmıştır" diyerek hakaret etmişti.

İşte CHP adayının "yapılmadı" dediği TRT haberi