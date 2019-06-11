Dağlıca’da 200 kişilik piknik...

BUGÜN NELER OLDU

Bir dönem terör olaylarından dolayı yasaklı olan Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Bölgesi'nde yaklaşık 200 kişinin katıldığı piknik organizasyonu, festival havasında geçti. Etkinlikte halaylar çekildi, yemekler yapıldı, geleneksel oyunlar sergilendi. Piknik alanına kurulan salıncağa her yaştan insan bindi. Etkinliğe katılan vatandaşlar toplu namaz kıldı. Pirinçeken Köyü Muhtarı Mehyet Es, "200 kişi pikniğe geldik. Derenin su debisi yüksek olduğu için çocukları ve kadınları getiremedik. Amacımız dayanışmayı, birlik ve beraberliği arttırmak" dedi. Vatandaşlardan Faruk Bilmez ise, "Akrabalarımızla, köylülerimiz ile bir araya gelip eğleniyoruz. Temiz bir havada doğa ile iç içe oluyoruz. Gençler olarak bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.