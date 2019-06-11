FETÖ ve PKK'nın İmamoğlu kardeşliği

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından olan Duran Kalkan, yaklaşan İstanbul seçimleri için CHP'li Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkça belirtmeye devam ediyor.

Terörist Duran Kalkan, AK Parti-MHP ittifakının yenilmesi için ortak mücadele edilmesi gerektiğini de söyledi.

CHP'nin tutumunun önemli olduğunu, CHP ve müttefiklerinin sağlam durması gerektiğini dile getiren Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

PKK ve FETÖ'den CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu için iş birliği

"AK PARTİ VE MHP YENİLGİYE UĞRATILMALIDIR"

"İstanbul Seçimleri'ne yönelik düşüncelerini Bu konuda özellikle CHP'nin tutumu ve duruşu önemlidir. Gerçekten de önceden de ifade ettim. Geçmişte yaşadığımız için kuşkularımız var. Her türlü hileye karşı, örgütlü olmak, sandıkları korumak lazım. Gerçekten de kararlılıkla İstanbul'da AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak için mücadele etmek lazım.

"EKREM İMAMOĞLU'NU DESTEKLEMELİYİZ"

Eğer CHP dik durursa, sağlam durursa bence AK Parti -MHP ittifakı yüzde 40 bile oy alamaz. Yani 31 Mart'ta aldığının üç birini, dörtte birini de kaybedebilir. Ekrem İmamoğlu, 'demokrasi mücadelesi yürüteceğim' diyor, söylediklerini yapar ve o temelde yürürse hava onu gösteriyor, yüzde 60 alabilir. O bakımdan önemlidir.

Bir de herkes söylüyor, kendileri de belirtiyorlar, 31 Mart yerel seçimleri için "bu bir seçim değil, referandumdur, genel siyasi yönetimi belirleyecek" dediler. Şimdi 31 Mart seçimi gelip İstanbul'da düğümlendi, İstanbul seçimi sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemeyecek, Türkiye'yi bundan sonra kim yönetecek onu belirleyecek. "