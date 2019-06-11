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'li Temelli'nin klima yalanı elinde patladı

Eş Başkanı Sezai Temelli, merkezi ısıtma soğutma sistemini tamir edemeyen belediye başkanını “ klimaları çalmış” yalanıyla savundu. Temelli'nin "Klimayı açalım dedim. Kayyum soğutma sistemini çalmış açamayız dediler.” ifadelerinin aslı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 20:43 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 20:50
HDP'li Temelli'nin klima yalanı elinde patladı

Temelli, Ramazan Bayramının 3. gününde Şırnak'ın Silopi ilçesinde partisince belediye binasında düzenlenen bayramlaşma toplantısına katıldı.
Temelli, bugünkü grup toplantısında da değindiği ve bayramlaşma toplantısında yaptığı konuşmada "Kayyum klimaları da almış götürmüş" ifadelerini kullandı.

HDP'li Sezai Temelli'nin "kayyum klimaları çalmış" yalanı fos çıktı

"ARIZA NEDENİYLE ÇALIŞMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"
Isıtma soğutma sisteminin merkezi sistem klimayla yapıldığı belediye binasında, bayramlaşmanın yapıldığı toplantı salonunun merkezi klimada kaynaklı arıza nedeniyle çalışmadığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 aydır göreve gelen ve ısıtma soğutma sisteminin tamiratını yapmayı beceremeyen HDP'li yönetim, bu beceriksizliğini kayyumun üstüne atarak örtmeye çalıştı.

Her fırsatta görevlendirme yapılan belediyelerle ilgili karalamalarını sürdüren Temelli, iş yapamayan belediye başkanını uyaracağına suçu kayyumların üzerine yıkmayı tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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HDP'li Temelli'nin klima yalanı elinde patladı
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