Silahlar sustu şenlikler başladı

Terör örgütü PKK, Kahramanmaraş'taki Engizek Dağı'nı 1990'larda "Güneybatı Tolhindan" adını verdiği kamp alanı olarak kullandı. Osman Öcalan'ın sorumluluğundaki 600 terörist, yıllarca 2 bin 814 metre rakımlı dağda barındı. Hatta o dönemde, Engizek'de bulunan terörist grup içinde, "Biz Apo'nun diktatörlüğüne karşıyız" diyerek isyan eden 17 terörist, bizzat elebaşı Abdullah Öcalan tarafından infaz ettirildi. Bölgenin terörden arındırılmasının ardından ise bu yıl ilk kez, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 5 bin kişinin katıldığı 1. Ayranpınar Şenliği şenliği düzenlendi.







Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçe Belediyesi tarafından, akan suyunun ayran gibi köpürmesinden dolayı Ayranpınarı olarak ta bilinen, Engizek Dağı'nın eteğinde düzenlenen şenliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, milletvekilleri Habibe Öçal ve İmran Kılıç, Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, çevre ilçe belediye başkanları, MHP ve AK Partinin ilçe başkanları da katıldı. Her yaştan vatandaşların el ele tutuşarak çalınan davullar eşliğinde halaylar çekip, çifte telli oynadığı festival için traktörlerle dağın zirvesinden kar getirildi. İp çekme, çuval içinde yürüme gibi geleneksel oyunlar oynandığı festivalde, moto-kros ekibi de nefes kesen bir gösteri sundu. Vatandaşlar, güvenliği sağlayan jandarma ve polis özel harekât timleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.





Kamramanmaraş'taki Engizek Dağı'nda düzenlenen 1. Ayranpınar Şenliği için tepelerden traktörle kar taşındı. Şenliğe katılanlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.



KÜRDÜYLE TÜRKÜYLE...

Şenlikte konuşan Celaettin Güvenç, "Allah bu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmasın. Dosta da düşmana da, içerdekine de dışarıdakine de 7 düvele de diyorum ki gelin bizi görün. Biz, Kürdiyle, Türküyle, Alevisiyle biriz biriz, beraberiz. Bu topraklar bizim. Ebediyen kardeşçe ve bağımsız yaşayacağız. Bütün dünyada bize saygı göstermeyi öğrenecek. Bu birlik ve beraberliğiniz sürdüğü sürece gelecek bizlerin olacak" dedi. Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun'da "Canlarım, dostlarım, işte biz buyuz. Biz biriz kardeşiz, canlarız" diye konuştu.







ÖCALAN BU DAĞDA 17 TERÖRİSTİ İNFAZ ETTİ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Şam'da bulunduğu dönemde, "Güneybatı-Tolhindan" eyaleti adını verdiği dağda bulunan teröristlerden bazıları, "Biz Apo'nun diktatörlüğüne karşıyız" diyerek, isyan bayrağı açtı. Bunun üzerine Öcalan tarafından görevlendirilen ve grup sorumlusu olan "Terzi Cemal" kod adlı Ali Ömürcan ve 5 koruması, 1992 kışında, yaşları 17 ile 27 arasında değişen, 15'i erkek 2'si kadın 17 teröristi mağaraya götürüp işkence yaptıktan sonra öldürdü. İnfazı kameraya alınan Ömürcan', Öcalan Şam'da korumasına öldürttü.

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