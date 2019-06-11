Valiye hakaret sorulunca İmamoğlu'nun kimyası bozuldu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu özel bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yasal hakkı bulunmamasına karşın VIP'yi kullanmaya çalışan CHP İstanbul adayı İmamoğlu, Ordu Valisi'ne yönelik hakaret dolu sözler sarf etti.

Ekrem İmamoğlu canlı yayında 'vali' sorusuyla gerildi!

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SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun "Vali Bey'e o ifadeyi kullanmadığını kamuoyu önünde teyit eder misiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu gerildi. Müderrisoğlu'nun sorusunu sormasına izin vermeyen İmamoğlu, Ordu Valisi'ne hakaret dolu sözleri söylemedim diyemedi. Yine aynı cümleleri tekrarlayan İmamoğlu, özür dilemek yerine pes dedirten açıklamalarına devam etti. İmamoğlu, "Vali basitlik yapmıştı. Vali Bey'in kurduğu da bir tuzaktır özür borcu vardır" dedi.Profesyonel kamera ile çekim yapan bir tek FOX kameramanları vardı. İmamoğlu'nun özel jetinde haber takibi yapan tek TV kanalı FOX Haber'di. Valiye hakaretin görüntüsü de sadece FOX kameramanları kaydetti. Fatih Portakal da "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" dedi ve "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz." ifadelerini kullanmıştı.