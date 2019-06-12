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Başkan Adayı Atv ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor

Sandıkta usulsüzlükler nasıl yapıldı? ’da küskün seçmen nasıl sandığa çekilecek? 31 Mart ile 23 Haziran arasında hangi farklar var İstanbullulara müjdeleri neler olacak? Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı seçime günler kala canlı yayında soruları yanıtlıyor. Saat 21'de başlayan "Binali Yıldırım Özel Yayını"  Atv-A Haber, A News ve A2 ekranlarında ortak yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: 12.6.2019 20:56 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 21:04
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Atv ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor
AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'dan Atv-A Haber, A News ve A2 ekranlarında ortak canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

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AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Atv ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor
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