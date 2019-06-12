Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım 31 Mart gecesi yaşananları anlattı

"SENİN OYUNU BANU HANIMA YAZAR. O DA ÇALMADIR"

Binali Yıldırım, A Haber, ATV, A News ve A2 ekranlarında ortak yayında soruları cevaplandırdı.

Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşananları anlattı:

"4 ilçede sayıma izin aldık. İki ilçede de kısmen sayıma izin aldık. Bir milyona yakın oy saydırdık. Bir milyon oyda aradaki fark 29 binden 13 bine indi. 16 bin oy geri geldi. Efendim, 'Bu çalma işi nereden çıktı?' Bu çalma işi nasıl olacak? Oyları cebine koyup eve götürecek hali yok ki. Senin oyunu Banu hanıma yazar. O da çalmadır. Çünkü siz oyu bana verdiniz ve bize emanet ettiniz. Benim oyum yerli yerine gitsin diye tembih ettiniz. Bizim görevimiz senin oyunun verdiğin adaya gitmesinden emin olmak."

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"BİR MİLYON OYDA ARADAKİ FARK 29 BİNDEN 13 BİNE GERİLEDİ. BUNU GÖRDÜ CHP VE ŞİDDETLE HEMEN MÜRACAAT ETTİ"

"Yüzde 10 yarıdan fazla oyu kurtardığımızı görünce dedik ki, bir dakika (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı) bu oylarının tamamı sayılmalı. Çünkü bu sonuç değişecek. Gözüküyor. Bir milyon oyda aradaki fark 29 binden 13 bine geriledi. Bir milyon oyu daha saysak bizim tarafa geçiyor. Geriye kalan 6.5 milyon oyu saysak açık ara öne geçiyoruz. Bunu gördü CHP. Gördü ve şiddetle hemen müracaat etti. Bizim arkamızdan hem de yarı gece."

"GECE YARISI HEMEN CHP İL BAŞKANI GİTTİ. İL SEÇİM KURULU, İL SEÇİM HAKİMLERİYLE BİR ARAYA GELDİ VE BEŞ DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR"

Banu El, Sabah gazetesinde yer alan ve YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararından 3 gün sonra emekliliğini isteyen İstanbul İl Seçim Kurulu Eski Başkanı hakim Müberra Gürdal ve iki üye hâkimin oyların yeniden sayımı engellemek için CHP'lilerle işbirliği anlatan yaptığını belgeleyen "CHP hukuku böyle kararttı" başlıklı manşetini hatırlattı ve "Görüntüleri yayınladık bugün" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, "Yarı gece hemen CHP İl Başkanı gitti. İl Seçim Kurulu, İl Seçim hakimleriyle bir araya geldi ve beş dakikada karar çıkardılar. Biz kapılarından giremedik. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler. Sonra Yüksek Seçim Kurulu'na da gitti iş. Orada da maalesef red gördük. Yeniden sayma işi tamamen gündemden düştü" ifadelerini kullandı.

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