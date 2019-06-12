FETÖ’nün gizli dershaneleri çökertildi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmada, yeniden yapılanmaya çalışan örgütün, kapatılan dershane ve özel eğitim merkezlerinin yerine, alternatif dershaneler kurduğu tespit edildi. Kent merkezinde 6 farklı eğitim kurumu açan örgüte yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında söz konusu eğitim kurumlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 3 ilde düzenlenen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay ile 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli askerlerin 48'inin aktif görevde olduğu öğrenildi. 33 şüpheli yakalandı.