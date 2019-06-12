İBB çalışanları CHP'li İmamoğlu'nun iddialarını canlı yayında protesto etti

Mitinge ilişkin İBB'nin basın bürosundan, yapılan ve "İBB çalışanları çağrıda bulunacak" başlıklı 'resmi' açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet edecek." ifadelerine yer verildi.

İBB çalışanları CHP'li İmamoğlu'nun iddialarını protesto etti

İŞTE İBB ÇALIŞANLARININ O AÇIKLAMALARI: