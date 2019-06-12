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merkezli / operasyonu: 2 ilde 9 kişi yakalandı

merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 11:31
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 2 ilde 9 kişi yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve vakıflarla iltisakı bulunan şüphelilere yönelik, Malatya ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kimse Yok Mu Derneği ile iltisakları tespit edilen 4 zanlı ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakfının yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 2 ilde 9 kişi yakalandı
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