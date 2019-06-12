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Son dakika haberi: 'dan açıklaması

’nın Ankara , “Rusya Federasyonu’nun ile ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur ve değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Cumhuriyeti’ne karşı bir takım sorumluluklar üstlenmiş olmaktayız. Bunları yerine getireceğiz” dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 21:21
Son dakika haberi: Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erkhov, S-400 ve Amerika'nın F35'e ilişkin yaptığı açıklamalara ilişkin sorulan soruya, "Rusya Federasyonu'nun S-400 ile ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur ve değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir takım sorumluluklar üstlenmiş olmaktayız. Bunları yerine getireceğiz. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının külfetli çalışmaları gerekecek. Detayları açıkçası benim için de bir soru işareti. Bir takım teknik gruplar bir yerlere gidecek. Hepsi ihtimaller dahilinde. Fakat F35 programıyla ilgili soruyu ABD Büyükelçiliğinin yanıtlaması isabetli olur. Burada Amerika adına konuşacak durumda değiliz. Tekrar altını çizerek söylüyoruz. Rusya üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirecek" şeklinde yanıt verdi.

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Son dakika haberi: Rusya'dan S-400 açıklaması
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