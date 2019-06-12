Terhis olanın yerine profesyonel asker

Askerlik süresini 6 aya indiren yeni askerlik düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı.

AK Parti'nin basına kapalı toplantısında ise TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Milletvekilleri, yasa ile birlikte terhis olacakların güvenlik ile ilgili sorun yaratabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Özellikle de terörle mücadele, Irak ve Suriye'de yaşananlar nedeniyle sınır bölgeleri ile Kıbrıs'ta bir sıkıntı yaşanabileceği belirtildi.



70 BİN ASKER AZALACAK

Yılmaz, TSK'nın bu konuda gerekli tüm hazırlıkları ve organizasyonu yaptığını, bir sorun yaşanmayacağının kendilerine iletildiğini belirtti. Toplantıda, yeni yasanın çıkması ile birlikte terhis olacak asker sayısı 106 bin olarak verildi. 70 bin de genel azalma olacağının altı çizildi.



PROFESYONELLER GÖREVE

Verilen bilgiye göre bir yıl içinde sistem rayına oturmuş olacak. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre terhislerde her gidenin yerine üç kişi düşünülerek planlama yapıldı. Boşalacak bazı yerler olması halinde ise buralara profesyonel askerler gönderilecek. Özellikle sınır ve Kıbrıs'ta da profesyoneller görevlendirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Asker gibi ortak paydamızda, ortak değerimizde herkesin kanaatiyle, uzlaşısıyla bir yol almak istiyoruz. Bu kanunun tüm partilerin uzlaşısıyla, ortak aklıyla geçmesi en büyük hedefimiz" dedi.

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