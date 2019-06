CHP adayı konuştukça dibe batıyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım dün akşam aHaber, atv, aNews, A2 ortak canlı yayınında soruları yanıtladı. Yıldırım, özetle şunları kaydetti:(CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına ilişkin iddiaları) Benim soru isteme gibi bir alışkanlığım yoktur. Hatta neyi istiyorsanız onu sorun derim. Ayakkabı numaramı bile sorabilirsiniz. Hiçbir sınırlama yok. Zihnim çok berrak. Bildiğime cevap veririm, bilmediğime bilmiyorum derim. Dola dolana kördüğüm olmam. Arkadaşımız yalan söyledi. Yalanı yatsı olmadan ortaya çıktı. Hala o işi nasıl döndürürüm o işin gayretinde. Üzülüyorum. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Diyeceksin ki 'Yalan ortaya çıktı.' Eyvallah yoluna devam et. Özür dile ne kaybedeceksin.Açık bir şey söylüyoruz. Ne olmuş soruları istemiş. Biz de diyoruz ki ispat et. Yok edemezsin. Kimden istemiş moderatörden o da çıkıyor diyor ki benden istemdi. Efendim sonra dönüyor diyor ki 'Henüz program sunucusu belirlememişken, bizden ve CHP'den Mahir bey ve Engin beyin aralarındaki konuşmaya işi çevirdi. Belli olmayan bir moderatörden ben soruları nasıl alabilirim? Yani konuştukça irtifa kaybediyor arkadaş. Benim ona tavsiyem sakin olsun. Öfke kontrolü önemli bir şey. Şurada birkaç gün kaldı. Bir araya gelip her şeyi konuşacağız.(İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik sözleri) Orada yaşanan olayı CHP adayının bu kadar sürdürmesine gerek yoktu. Tamam ben bir kızgınlıkla bu lafı söyledim. Özür dilerim. Ardık dilenecek özür validen de değil milletten de özür dilecek bir özürdür.Sokağın dili başka. İnsanlarla bir araya gelince bizi teskin ediyorlar, Üzülme biz bu işi düzelteceğiz diyorlar. İnsanlar kendilerini burada sorumlu görüyorlar. Diyoruz ki asıl sizin bir suçunuz yok sandıkta usulsüzlük yapıldı. Hakkınız yendi burada organize bir kötülük olduğunu gördük ve harekete geçtik. Bunu da düzelteceğiz.1994 öncesi İstanbul ile Tayyip Bey sonrası İstanbul kıyas kabul etmez. Tabii bugün oy veren 25 yaşında olan kesime kadar bunu bilmezler ama biz o günleri yaşadık. Bilmemeleri ayıp değil. Bu aslında onlar için iyi bir şey. Çile çekmediler. Biz kollarımız kopardı. 2 elimizde 2 bidon nerede boş bulursak tencere tava bidon, su doldururduk, onu 2 gün kullanır sonra bir daha tanker gelir 2 gün de ondan sonra böyle devam ederdi. Çöpler dağ olmuştu, yürüyemezdik. Hava zehirdi, nefes alamazdık. Metrobüs, otobüs hak getire yürüme giderdik.(Trafik sorunu) Öncelikli tabii ki tevazuya gerek yok trafiği çözmek benim işim. Bunu Türkiye'de çözdüm İstanbul'da da hayli hayli çözerim. 5 yıl içinde İstanbul'da trafik diye bir sorun kalmayacak. Bir sürü alternatifimiz var.BİNALİ Yıldırım, canlı yayında SABAH'ın "CHP hukuku böyle kararttı" başlıklı manşetinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "CHP şiddetle hemen müracaat etti. Yarı gece hemen CHP İl Başkanı gitti. İl Seçim Kurulu, İl Seçim hakimleriyle bir araya geldi ve beş dakikada karar çıkardılar. Biz kapılarından giremedik. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler. Yeniden sayma işi tamamen gündemden düştü."SABAH