İşte meydan, işte İstanbul Havalimanı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin açılışını yaptı ve havalimanında incelemelerde bulundu. Bir çukur vererek dünyanın en büyük havalimanına sahip olduklarını belirten Yıldırım "Şimdi bundan daha kamu yararına bir iş yapan varsa çıksın karşıma. İşte meydan, İşte İstanbul Havalimanı" dedi. Yıldırım'a gezisi sırasında İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu eşlik etti. Yıldırım, İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimiyle de bir araya geldi. Yıldırım, "İstanbul halkı 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde şahsımızdan taraf kararını verirse 16-17 yıllık tecrübemizle Türkiye'nin her tarafına yaptığımız hizmetlerin çok daha fazlasını yapacağız" dedi.