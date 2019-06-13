İşte yalanın belgeleri

Önceki akşam TV'deki canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun "Önceki müteahhitlik döneminize ilişkin halen Ağır Ceza'da devam bir davanız var mı?" şeklindeki sorusu üzerine "5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hiçbir davam yok. Bahsettiğiniz konu 2003'e ait iş hayatımla ilgili davadır. Geçelim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, dolandırıcılıktan yargılandığı davayı canlı yayında böyle inkar etti!

Soru üzerine suratı düşen ve morali oldukça bozulan İmamoğlu'nun aslında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan halen yargılandığı ortaya çıktı. Üstelik iddianamenin tarihinin İmaoğlu'nun iddia ettiği gibi 2003 değil 2013 olduğu öğrenildi. İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun birlikte yargılandığı davanın baba-oğulun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ltd. şirketinin Beylikdüzü'nde yaptıkları 'Beykonakları' projesinde kamu malını işgal edip, konut sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla açıldığı öğrenildi. Kamuya ait değeri 20 milyon TL olan yaklaşık 3 bin metrekarelik yeşil alanı usulsüz olarak projeye dahil edip villa alan vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen İmamoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame düzenlendiği anlaşıldı.







YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama hukuki anlaşmazlık bulunduğu iddia edilerek beraatla sonuçlansa da müştekilet Yargıtay'a başvurdu. Dosya, Yargıtay 15. Ceza Dairesi'ne gitti. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını eksik soruşturma yapılması nedeniyle bozarak Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'nun yeniden yargılanmaları gerektiğine hükmetti. İmamoğlu Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde babası ile dolandırıcılıktan halen yargılanıyor.







İddianamede Beykonakları sitesinden villa satın alan 3 kişi müşteki olarak yer aldı. Bir numaralı sanık Ekrem İmamoğlu, iki numaralı sanık ise babası Hasan İmamoğlu oldu. İddianamede şüphelilerin 3 müştekiyi kamusal alan sahayı sanki siteye aitmiş gibi kandırmak suretiyle dolandırdıkları ileri sürüldü. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde anlaşmazlığın hukuk mahkemesinde çözülmesi gerektiği gerekçesiyle beraat kararı verilmesine müştekiler Feray Kılıç, Mehmet Ali Kılıç ve Taceettin Çaylarbaşı avukatları aracılığı ile itiraz etti.



Davaya konu olan İmamoğlu İnşaat'ın Beykonakları projesinin Fatih Sultan Mehmet Koruluğu'na taşan bölümleri iddianamede gösteriliyor. Yargıtay'ın 'yeniden görülsün' dediği dava devam ediyor.



OTOPARKA ÇEVİRMİŞLER

Yargıtay, imar planlarında, "Yeşil bant" olarak kayıtlı yeri kendi projesine aitmiş gibi gösteren, daha sonra burayı sitenin otoparkına dönüştüren 'İmamoğlu İnşaat' isimli şirketlerin sahibi Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yerel mahkemeden alınan beraat kararını bozdu ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Yargıtay 15'inci Ceza Dairesi, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan dosyanın eksiklerinin araştırılarak karar verildiğine, bu nedenle projenin sanıklar tarafından yapılan projenin eski hali, yeşil alan olarak görülen ve projeye dahil olan yerin durumun araştırılması, bilirkişi raporlarının yeniden hazırlanmasına hükmetti. Yargıtay, ayrıca bu davayla ilgili belediye personelinin durumu hakkında da bilgi alınmasına hükmetti. Dosya, Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi. Yargılamaya bu mahkemede devam ediliyor.





CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu daha önce de 'Hakkımda açılmış tek bir dava yok' demişti. SABAH 28 Mayıs'ta 'CHP adayının yalanı ortaya çıktı' başlıklı haberinde İmamoğlu İnşaat'ın Beylikdüzü'nde yaptığı 'Beykonakları' projesinin dolandırıcılık suçlamasıyla davalık olduğunu yazmıştı.



CHP'DEN "ÜÇ MAYMUN" TAKTİĞİ

CHP'nin, 31 Mart seçimlerindeki hukuku karartma skandalı kamuoyunun gündemini işgal ederken, SABAH'ın gündeme getirdiği, CHP'lilerin il seçim kurulu hakimleriyle el ele, İstanbul seçiminin kaderini değiştiren baskın görüntüleri karşısında ne partiden ne de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Her fırsatta hak ve hukuktan bahseden Kılıçdaroğlu, hukuka müdahale ettiklerini ifşa eden belge ve görüntüler karşısında adeta "üç maymun"u oynadı. Oysa 2 Nisan akşamı oylar yeniden sayılırken İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müberra Gürdal ve iki üyenin mesai bitmesine rağmen adliyeye geldikleri, birkaç dakika sonra İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında olduğu heyetin itiraz dilekçesini vermesi ve jet durdurma kararı çıkmasına ilişkin görüntüler açıkça ortadayken, milli iradenin gaspını kanıtlayan belge ve görüntülere dair CHP'den şu ana kadar hiçbir açıklama gelmemesi, İstanbul seçimlerindeki kirli tezgahı bir kez daha ortaya koymuş oldu. ANKARA