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sonrası kritik S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki 'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Giriş Tarihi: 13.6.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 18:54
Kabine Toplantısı sonrası kritik S-400 açıklaması

"Mektup müttefiklik ruhuna aykırıdır"

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır." Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık. Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir. Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Kalın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer."

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Kabine Toplantısı sonrası kritik S-400 açıklaması
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