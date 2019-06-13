Kaç Saat Oldu hesabının yöneticisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni'den sonra propaganda yapan en önemli hesaplarından biri olan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalandı. Terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Beylikdüzü'ndeki ikametinde dün gece gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital veri ele geçirildi.

FUAT AVNİ'DEN SONRAKİ ÖNEMLİ PROPAGANDA HESABIYDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni isimli hesabından sonra en önemli propaganda sosyal medya hesaplarından birisi 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabıydı… Örgüt propagandası yapan ve çok sayıda FETÖ mensubu tarafından takip edilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabını yöneten kişi güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyordu.

İKAMET ADRESİ BULUNDU VE ORADA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hesabı yöneten şüphelinin E.B. olduğu tespit edildi. Hakkında FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltı kararı verilen E.B.'nin İstanbul Beylikdüzü'ndeki ikametgâhına operasyon gerçekleştirildi. E.B. ikametgâhında gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde çok sayıda dijital veri ele geçirildi. İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.B. sorguya alındı.

'Kaç Saat Oldu' isimli hesap 2015 yılından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'nün propagandasını yapıyor. Hesabın bugün itibariyle yaklaşık 750 bin takipçisi bulunuyor. FETÖ'cü hesap Fuat Avni'den sonra örgütün en önemli propaganda sosyal medya hesabıydı.