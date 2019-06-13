Son dakika haberi: Yeni askerlik sistemi için kritik gün! Yeni tek tip askerlik süresi düştü mü? Bedelli askerlik ücreti bilgisi

Kamuoyunda oldukça geniş bir kesimi ilgilendiren yeni askerlik sistemi hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 11 Haziran 2019 Salı günü, TBMM Genel Kurulu'nda Askeralma Kanunu Teklifi ile ilgili milletvekilleri söz aldı ve görüşlerini iletti. Dün ise, Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile kapalı bir şekilde AK Parti grup toplantısı gerçekleştirildi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir aksaklığın yaşanmayacağını, bununla ilgili iddiaların temelsiz olduğunu belirterek, "TSK'nın komuta kademesi kusura bakmayın da bir güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi? Bunları biz her an birlikte yaşıyoruz, müzakere ediyoruz, tartışıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ VE NE ZAMAN YASALAŞACAK? İŞTE SON DURUM

Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere Salı günü toplandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da yerinden söz alarak, teklife ilişkin milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı. Muhalefet ile anlaşma sağlanarak geçirilmek istenen teklif için görüşmeler Genel Kurul'da bu hafta da devam edecek.

BAKAN AKAR'DAN MUHALEFET PARTİLERİNE ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün düzenlemeyle ilgili muhalefet partilerini bilgilendirecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İlgili kanun teklifinde öne çıkan konulardan birisi bedelli askerlik ücreti durumunda. Geçtiğimiz günler içerisinde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

İşte, yeni askerlik sistemi hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri...