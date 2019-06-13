Tunceli’de iki şehidimiz var

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli'deönceki gün operasyon düzenleyen Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlere, PKK'lı teröristler ateş açtı. Açılan ilk ateşte, 4 asker yaralandı. Helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede (26) ve Emre Üçkan (26) şehit oldu. Tunceli'de şehit olan Ede, 2 yıl önce uzman çavuş oldu. Daha önce babasını kaybeden Ede'nin, Osmaniye'de yaşayan annesi ise 4 Şubat'ta hayatını kaybetti. 12 Nisan'da nişanlısıyla resmi nikah kıyan Ede, 3 Eylül'de ise düğün yapacaktı. Son olarak balayı rezervasyonu için Alanya'daki bir arkadaşlarını arayan Ede, "Şimdi göreve çıkıyorum. Salı akşamı döneceğim" dedikten sonra, şehit oldu. Şehit Üçkan ise 5 yıldır Tunceli'de görev yapıyordu. Görev süresinin bitmesine 6 ay kalmıştı. Üçkan, operasyona çıkmadan ağabeyi Oğuz Üçkan'ı arayarak, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin" dedi. Şehitlerden Ökkeş Ede Osmaniye'de, Emre Üçkan'da Kütahya'nın Simav İlçesine bağlı Yeniköy'de toprağa verildi. Bu arada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 2, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 4, Şırnak'ta ise 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.SABAH