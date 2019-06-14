Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri öncesinde adaylar birlikte ortak yayın yapma kararı aldılar. Konuyla ilgili açıklamayı ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaptı. Mahir Ünal: 'Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'da canlı yayında bir araya geleceklerdir' dedi. Konuyla ilgili detaylar ise bireyler tarafından merak edilmeye devam ediyor. İşte Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak yayını ile ilgili tüm detaylar…

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYINI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ortak yayınının hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da başlayacak olan canlı yayın ile ilgili detayları hazırladık.