Hafta sonu sınava gireceklere ulaşım ücretsiz! İETT ek sefer koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan tüm toplu taşıma araçları hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak. İBB Meclisi'nde AK Parti Gurubu'nun teklifi üzerine meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar gereği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kâğıtlarını ibraz ederek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.



İETT de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması amacıyla mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta sefer sayısını 1824'e çıkardı. Cumartesi günü için 805, Pazar günü için 1019 ek sefer planlandı.



İETT otobüsleri, metrobüs araçları, tünel, nostaljik tramvay, şehir hatları vapurları, tramvay, hafif tramvay, metro ve füniküler araçları öğrenci ve görevli öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.

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