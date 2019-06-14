Türkiye Sabah’ın bu manşetini konuşuyor... CHP’li Tezcan cevap veremeden kaçtı!

Şaibeli İstanbul seçimlerinin ardından AK Parti'nin "oylar yeniden sayılsın" talebini engellemek isteyen CHP'liler 2 Nisan tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na adeta baskın düzenlemişlerdi.

CHP'nin hakimlerle beraber düzenlediği bu baskının ardından oyların sayımı derhal iptal edilmiş, seçimlerdeki şaibeler de ortadan kalkmamıştı. SABAH'ın 12 Haziran tarihli manşetiyle ortaya çıkardığı bu skandalla ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bugün bir basın toplantısı düzenledi. SABAH'ın haberine ilişkin hiçbir tutarlı yanıt veremeyen CHP'li Tezcan, düzenlediği sözde basın toplantısında soru da kabul etmedi.

Sorulara cevap veremeyen CHP'li Tezcan basın toplantısını terk etti!

"MADEM SORU ALMAYACAKSINIZ NEDEN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİNİZ"

Bülent Tezcan'ın "Toplantının ardından soru almayacağız" şeklindeki açıklamasına haklı bir tepki gösteren Ahaber muhabiri Erdal Kuruçay, "Madem soru almayacaksınız neden basın toplantısı düzenliyorsunuz" dedi. CHP'li Tezcan bu soruya da cevap veremeden toplantı salonunu hızlı bir şekilde terk etti.

İşte CHP'nin hukuka müdahale görüntüleri

GÖRÜNTÜ SERVİSİNE SUÇ DUYURUSU

Bülent Tezcan basın açıklamasında "adliye güvenlik kamera görüntülerinin servis edilmesiyle ilgili" suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "O gün içerisinde 5 itirazda bulunduk. Hani diyorlar ya 'gece yarısı adliyeyi açtırmışlar, mesai bittikten sonra adliyeye girmişler' diye. Seçim kurulları mesai saatine bağlı değildir. 24 saat esası ile çalışırlar. Biz 'havuzu' ciddiye almadık. Bizim ciddiye almadığımız 'havuza' Binali Yıldırım daldı. Bu görüntüler servis edildi. Biz gizli yerlerde buluşmadık. Bu görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Bülent Tezcan ve diğer CHP'liler açıklama sonrası basın mensuplarından soru kabul etmeyerek toplantı yaptıkları salonu terk etti.