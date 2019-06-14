TSK'da görevli komutanlara yönelik sözleriyle gündeme gelen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Cuma namazı çıkışı saldırıya uğradı. Murat Alan'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Milat yazarı Serdar Arseven'ın sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, "Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet" ifadelerini kullandı.

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ı darp eden 4 saldırgan gözaltına alındı

SOPALI 4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI



Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de cuma namazı kılmak için camiye giden Murat Alan sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Alan, aldığı darbelerle yaralandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 saldırganın kimliklerini tespit etmeyi başardı. Operasyon sonrası saldırganlar gözaltına alındı.

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Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a saldırı