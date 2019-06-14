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Müdürü 'a saldırı

Müdürü cuma namazı çıkışı 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Alan, hastanede tedavi altına alındı. Murat Alan'ı darp eden 4 saldırgan gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan gazeteci Murat Alan A Haber'e konuştu: 'Bana siyasi iradenizin de hakkından geleceğiz' dediler

Giriş Tarihi: 14.6.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 16:31
Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a saldırı

TSK'da görevli komutanlara yönelik sözleriyle gündeme gelen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Cuma namazı çıkışı saldırıya uğradı. Murat Alan'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Milat yazarı Serdar Arseven'ın sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, "Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet" ifadelerini kullandı.

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ı darp eden 4 saldırgan gözaltına alındı

SOPALI 4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de cuma namazı kılmak için camiye giden Murat Alan sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Alan, aldığı darbelerle yaralandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 saldırganın kimliklerini tespit etmeyi başardı. Operasyon sonrası saldırganlar gözaltına alındı.

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Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a saldırı

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Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a saldırı
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