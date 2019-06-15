Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi için son dakika açıklaması! Bedelli askerlik ne zaman yasalaşacak? İşte maddeler

Başkan Erdoğan'dan için son dakika açıklaması! ne zaman yasalaşacak? İşte maddeler

Kamuoyunun yakından takip ettiği kanun teklifi hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Tek tip askerlik süresini 6 aya düşüren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partileri ile beraber görüşülmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden askerlik maddeleri ile paylaşım yapan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmalarla ilgili son durumu aktaran Erdoğan, terhis durumu ilişkin bilgileri paylaşırken ücretine ilişkin bilgi kirliliğine son noktayı koydu ve ücret detayını paylaştı. Bilindiği gibi, yeni sistem ile beraber yoklama kaçaklarından bakayalara, hizmet süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişiklikleri yapılıyor. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik fiyatı ne kadar olacak? Son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 15.6.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 08:53
Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi için son dakika açıklaması! Bedelli askerlik ne zaman yasalaşacak? İşte maddeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda hafta içerisinde görüşmelerine başlanan ve ortak bir mutabakat ile çıkarılmak istenen yeni askerlik sistemi ile son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde müjdeyi veren ve yeni askerlik sistemi maddelerini Twitter üzerinden açıklayan Başkan Erdoğan, düzenlemenin hayırlı olmasını dilemişti.

Tacikistan ziyareti öncesi önemli açıklamalar yapan Erdoğan, 'güven kaybı' iddialarına tepki göstererek, "Güven kaybı gibi bir endişemiz söz konusu değil. Birileri konuşuyor. Hani bir ara 'ağzı olan konuşuyor' diye hep literatüre yerleştirmiş ifade vardı ya. Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var bir genelkurmay, kuvvetlerle birlikte oluşmuş, oturmuş, 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olan orduyuz" sözlerini kullandı. Erdoğan ayrıca, terhis durumundan bedelli askerlik ücretine kadar birçok detaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, ZAMAN YASALAŞACAK? İŞTE SON DURUM

Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere Salı günü toplandı. Muhalefet ile anlaşma sağlanarak geçirilmek istenen teklif için görüşmeler Genel Kurul'da bu hafta da devam edecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İlgili kanun teklifinde öne çıkan konulardan birisi bedelli askerlik ücreti durumunda. Ücret konusuna değinen Erdoğan, son noktayı koydu ve fiyat bilgisini duyurdu. Bilindiği gibi, Bakan Akar da daha önce 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söylemişti.

İşte, yeni askerlik sistemi hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi için son dakika açıklaması! Bedelli askerlik ne zaman yasalaşacak? İşte maddeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN