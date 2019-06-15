Devlet Bahçeli açıklama yapıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul'da önemli açıklamalar.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlara sarılmış durumdadır. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir. Türkiye kendi söküğünü dikebilecek durumdadır. Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı. Dev uyanmakla kalmadı. Zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı. Taraflar bellidir. Bilinmektedir. Mızrağın çuvala sığmadığı ortadadır. Dikkatli, donanımlı, uyanık olmalıyız.

Türkiye tartışılan değil, tartışan bir ülke olmalıdır. Yeni bir çağın ayak sesleri çok şükür duyulmaya başladı. Karşılaştığımız güçlükler hedeflediğimiz başarıların süsleridir. Büyük kafaların büyük ülküleri vardır. Türkiye'nin gelişmesi parlak bir geleceğe doğrudur. İstanbul ehline emanet edilecek. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına hizmettir.

İstanbul Türkiye'dir, dünya markasıdır. Döviz kurlarındaki oynamalar ülkemizi siyasi ve ekonomik yönden karalamak için planlanmıştır. Türkiye çok ciddi ekonomik ablukalar altındadır. Not indirimi siyasi olmasının yanında şu anki ekonomik durumla alakası yoktur.