Gizli belgelerde ortaya çıktı! F-35'in uçması tehlikeli

13 TEKNİK HATADAN 9 TANESİNİN ÇÖZÜLMESİ YA DA 'İKİNCİ SINIF' KATEGORİSİNE İNDİRİLMESİ PLANLANIYOR

Derginin gizli belgelere dayandırdığını bildirdiği haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin yıllardır şikâyet ettiği F-35 programındaki sorunlar, tahmin edilenden daha büyük boyutta olabilir. Birinci derece olarak sınıflandırılan 13 teknik hatadan 9 tanesinin çözülmesi ya da 'ikinci sınıf' kategorisine indirilmesi planlanıyor. Haberde söz konusu sorunlara örnek olarak F-35B ve F-35C pilotlarının uçak gövdesine zarar gelmemesi için hızı sınırlaması, kokpit basıncının pilotlarda kulak ağrısına ve acıya sebep olması, süpersonik uçuşların uçağın kaplamasına zarar vermesi ve uçakta zaman zaman yaşanan yalpalamanın pilotlar tarafından kontrol edilememesi belirtiliyor.