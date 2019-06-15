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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: 'Yönetimin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, 12 Haziran 2019 tarihinde belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 'li , sosyal medyada Saraçhane’deki belediye binası önünde yapılan açıklamaya çalışanlarının yönetim tarafından zorunlu olarak çağrıldığını iddia etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu iddialara yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 15.6.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 14:29
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: 'Yönetimin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır'

Sosyal medyada Saraçhane'deki belediye binası önünde yapılan açıklamaya İBB çalışanlarının yönetim tarafından zorunlu olarak çağrıldığı öne sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu iddialara cevap verdi.

KARA PROPAGANDAYA İBB'DEN YANIT GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa resmi Twitter hesabı üzerinden CHP'li Tuncay Özkan'ın bu iddialarına yanıt geldi.

İşte İBB'den yapılan o açıklama:

"Binlerce İBB çalışanının gönüllü olarak katıldığı çağrı ile ilgili İBB yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır. Katılan tüm mesai arkadaşlarımız gönüllü olarak katılmıştır. Görseli paylaşılan mailde de çalışanların katılımının gönüllü olduğu belirtilmiştir. İlgili birimin yöneticisinin kendi inisiyatifi ile gönderdiği bu mail soruşturulmaktadır.".

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: 'Yönetimin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır'
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