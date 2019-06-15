Necmettin öğretmenin öğrencileri mezun oldu

BUGÜN NELER OLDU

ŞanlıurfaSiverek'ten memleketi Gümüşhane'ye giderken 16 Haziran 2017'de Tunceli-Pülümür karayolunda PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adının verildiği Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu'nda karne dağıtımı hüzünlü geçti. Öğrenciler mezun oldukları ilkokulda son derste Necmettin öğretmeni andılar. Öğrencilerin karnelerini Kaymakam Mustafa Çiftçiler dağıttı. Öğrencilerinden Aliye Sunkar, "Biz onu hala unutamadık, her karne günü ve öğretmenler gününde anıyoruz. Necmettin öğretmenimiz bizde güzel anılar bıraktı, unutmak zor olacak" dedi