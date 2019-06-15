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yazarı 'a saldırı

gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı 'ı darbettikten sonra kaçan 4 saldırgandan 3'üncüsü de gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 22:23
Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırılmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Böylece, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bulunması için yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırmış, olayın ardından kaçan saldırganlardan Serdar A. (32) ve Bayram G. (28) polis ekiplerince yakalanmıştı.

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Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı
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