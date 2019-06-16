Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım kaç yaşında nereli?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın nereli olduğu ortak yayın öncesi merak edilen konular arasında yer alıyor. 58, 59, 60 ve 61. Hükümet'lerde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Binali Yıldırım, milletvekilliği, meclis başkanlığı ve başbakanlık görevlerinde de bulunmuştur. Bu yazımızda Sabah.com.tr olarak Binali Yıldırım kimdir? Sorusunun yanıtını hazırladık. Binali Yıldırım kaç yaşında ve nereli? İşte Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile ilgili tüm merak edilen detaylar…

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR? BİNALİ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye kasabasında 1955 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve daha sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimini gerçekleştirdi. Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin en eski tersanelerinden Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde mühendislik ve yöneticilik görevleri aldı.