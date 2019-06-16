Binali Yıldırım’a Sosyal Medyadan Büyük Destek

PROGRAM NASIL OLACAK?

Binali Yıldırım ve CHP adayının İstanbul üzerine tartışacağı programın formatı da belli oldu. Adaylara 15'er soru yöneltilecek. Soru yöneltilen aday 3 dakika süre içerisinde yanıt verecek. İki aday karşılıklı polemiğe girmeyecek. Saat 09.00'da başlayan programın reklam araları ile birlikte saat 00.00'da son bulması bekleniyor. Soruların İstanbul ekseninde olması beklenirken, gündeme dair tartışmalardan da birkaç soru olabileceği belirtiliyor.

YILDIRIM AVANTAJLI

Yıldırım'ın soğukkanlılığı, siyasi deneyimi ve esprili kişiliği, televizyon programı için avantaj olarak görülüyor. Muhalif bir isme karşı ekrana çıkacak olan Binali Yıldırım, "istediğiniz zeminde, istediğiniz kişilerle tartışmaya hazırım" mesajı verdi. CHP, İmamoğlu'nun pot kırmaması için vekilleri görevlendirdi. Televizyon deneyimi olan vekiller İmamoğlu'na sakin kalması ve agresifleşmemesi telkininde bulunuyor. İmamoğlu birçok programda sorulardan kaçmış, istemediği sorularda sesini yükseltmişti.