CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında nereli?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu şu sıra Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile ortak canlı yayın yapıyor. Ortak yayın olan ve birçok kanalda yayınlanan canlı yayın da vatandaşlar Ekrem İmamoğlu kimdir? Sorusunu merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Ekrem İmamoğlu kimdir ve kaç yaşında nereli? Sorularının yanıtını hazırladık. İşte detaylar…

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR? EKREM İMAMOĞLU KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.