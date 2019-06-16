Son dakika haberi: CHP'li İmamoğlu, Valiye hakaret ettiği anları net çekimlere rağmen yalanladı

Ordu Havalimanın'dan İstanbul'a dönerken VIP salonunu kullanmak isteyen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, hakkı ve yetkisi olmadığı için buradan geçmesine izin verilmeyince valiye hakaretler etmişti. İşte o olay, bu akşam gerçekleşen büyük buluşmada yine gündeme geldi.

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"YALANA DEVAM" DEDİ

İmamoğlu, o kayıtları yalanlamayı tercih ederek aynı tavrını sürdürdü. İşte, tüm kayıtlara rağmen olayı yalanlamaya devam eden CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri:

"Duyuruları yapan arkadaşlarım var. Çok nettir. Trabzon'da bayramlaşma çağrısı yaptık. Muazzam bir karşılamaya dönmüştür. Sırasıyla ilçelerinde tabii bu muazzam süreç bence bir tuzakla, ne yazık ki tuzakla sona erdirilmek istenmiştir. Oradaki tavırlarım net, belli, nasıl sükunete çağırdığım belli. Tabii ki annemin orada düştüğü durum. Benim VİP diye bir derdim yok, sıkıntım yok. VİP süreçlerinin çok daha netleşmesi gerekir bu ülkede. Geçenlerin haddi hesabı yok. Dolayısıyla kaldı ki ben Trabzon'da 'beni şuradan geçirin' diye bir kavramım yok.

Beni karşılayanlar, yollayanlar bir şey organize ediyor. Trabzon'da geçtik, Ordu'dan niye geçirilmedik, bilemiyorum. Ben ne söylediğimi biliyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcısına da ne söylediğimi biliyorum. Buranın sakinleşmesiyle ilgili. Oradaki vali bey de ne söylediğimi biliyor. Ama bu konu İstanbul'un konusu değil.

Hakaret etmedim. 'Basitleşmiştir' dedim."