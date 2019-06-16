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yazdı: bu soruyu sormazsa...

bugünkü yazısında 'nın yöneteceği aday tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ardıç Küçükkaya'ya İmamoğlu'nun yalan söylediği ortaya çıkan 'Valiye küfür' ve 'Soruları isteme' ile ilgili de soru sorması önerisinde bulundu. İşte Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 16.6.2019 12:51
Engin Ardıç yazdı: İsmail Küçükkaya bu soruyu sormazsa...

İsmail erkekse bu akşam İmamoğlu'na sorar:
"Siz Ordu valisine it dediniz mi, demediniz mi?"
Hazretin vereceği cevap, seçim sonucunu belirleyecektir.

site:sabah.com.tr engin ardÄ±Ã§ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Hele kendini tutamaz da İsmail'e "konuşma lan dürrük, adam gibi soru sor" falan derse, seçimde "açık ara" da ortaya çıkabilir...
İsmail erkekse bu akşam İmamoğlu'na sorar:
"Dedenizin istiklal madalyası var mı yok mu? Varsa, niçin bunun Genelkurmay'da ve Milli Savunma Bakanlığı'nda kaydı kuydu yok?" Vereceği cevap seçim sonucunu belirler.
Hele hele "sana ne lan benim dedemden, sen kendi anana bak" falan diye diklenirse...
İsmail erkekse bu akşam İmamoğlu'na sorar:
"Binali Bey soruları istedi" dediniz mi, demediniz mi?
Sonra da ekler:

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Engin Ardıç yazdı: İsmail Küçükkaya bu soruyu sormazsa...
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