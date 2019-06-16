FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya skandala imza attı

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İffitakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, daha ilk cümlesinde tarafını belli etti.

İsmail Küçükkaya ilk cümlesinde tarafını belli etti

BUGÜN NELER OLDU

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı İmamoğlu'na ise "başkan" dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.Küçükkaya, CHP'liler tarafından tarafsız gazeteci olarak parlatılmış, böylece canlı yayında olası bir provokasyonun önü açılmıştı.