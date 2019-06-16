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spikeri skandala imza attı

Büyükşehir Belediye Başkan adayları ve 'nun ortak canlı yayında moderatörlüğü yapan spikeri canlı yayının tanıtım bölümünde bir skandala imza attı. İsmail Küçükkaya iki adayı tanıtırken adayı Ekrem İmamoğlu'nu Millet İtifakı Başkanı olarak lanse etmesi tarafını seçtiğini belli etti.

Giriş Tarihi: 16.6.2019 21:40
FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya skandala imza attı
Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İffitakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, daha ilk cümlesinde tarafını belli etti.

İsmail Küçükkaya ilk cümlesinde tarafını belli etti


İMAMOĞLU'NA BAŞKAN DEDİ!
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı İmamoğlu'na ise "başkan" dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.

"TARAFSIZ" DENİLEREK PARLATILMIŞTI
Küçükkaya, CHP'liler tarafından tarafsız gazeteci olarak parlatılmış, böylece canlı yayında olası bir provokasyonun önü açılmıştı.
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FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya skandala imza attı
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