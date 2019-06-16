İşgali meşrulaştıracak çalışmaya İsrail de katılacak

Katz, Jerusalem Post gazetesinin ABD'de düzenlenen yıllık konferansında yaptığı açıklamada, İsrail'in 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayında yer alacağını belirtti.

"BİR ADIM DAHA ATIYORUZ"

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Katz, konferansta gazetecilerin, ülkesinin Manama'daki zirveye katılımına ilişkin sorularına, "İsrail, Manama'daki çalıştayda yer alacak. Böylece koordinasyonla ilgili tüm işleri sonlandırmış olacağız." şeklinde cevap verdi.

"İRAN İLE SAVAŞIYORUZ"

İsrail'in "büyük tehdit ve meydan okumalarla" karşı karşıya olduğu ve aynı zamanda birçok fırsatı da değerlendirdiğini belirten Katz, "Biz İran, Hizbullah ve bölgedeki diğer terör örgütleriyle sürekli bir mücadele içindeyiz." ifadesini kullandı.

İSRAİL GAZETESİ "YÜZYILIN ANLAŞMASI"NI YAYIMLADI

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, perşembe günü New York'ta ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İsrail'in Bahreyn Çalıştayı'na katılma konusunu görüşmüştü.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi de daha önce çalıştaya katılmayacağını açıklarken konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.