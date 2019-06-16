Mehmetçik hilal şeklinde ilerliyor

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın Hakurk Vadisi'nde PKK'lı teröristlere yönelik olarak ve yaklaşık 20 bin askerin katılımıyla başlatılan "Pençe Harekâtı" devam ediyor. Harekatta, önceki günde 2 terörist öldürüldü. Böylece, harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51'e ulaştı.Güvenlik güçleri hava destekli olarak Hakurk Vadisi'nde hilal şeklinde ilerleyerek, teröristleri dar bir alanda kıstırdı. Özel eğitimli komandoların, Şekif dağı ve Siran tepeleri, Lolan, Halifan ve Goresev bölgelerini temizleyerek kontrolü ve güvenliği büyük bir oranda sağladı. Buralarda geçici üs bölgeleri kuran komandoların Hinere ve hemen yanında bulunan Kandil'e ilerleyişi teröristleri paniğe soktu. Hakurk ve çevresinde yer alan kamplarda köşeye sıkışan teröristlerin daha güvenli gördükleri İran sınırına doğru kaçtıkları belirtiliyor.HAKKÂRİ Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü, 3 bin 450 metre ile Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde görev yapan jandarmalarla kutladı.