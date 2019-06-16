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Son dakika haberi: adayı yine çelişti! İmamoğlu dün söylediğini bugün unuttu

'nin merakla beklediği Başkan adayı ve adayı İmamoğlu'nun canlı yayını başladı. İmamoğlu'nun ise verdiği cevapların daha önce ki konuşmalarıyla çelişmesi gözlerden kaçmadı. seçimlerinin ardından 29 bin oy farkı olduğunu iddia eden İmamoğlu kameralar önünde bunu yayınladı. İşte İmamoğlu'nun o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 16.6.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 22:10
Son dakika haberi: CHP adayı yine çelişti! İmamoğlu dün söylediğini bugün unuttu

Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı İmamoğlu'nun canlı yayını başladı. İmamoğlu'nun ise verdiği cevapların daha önce ki konuşmalarıyla çelişmesi gözlerden kaçmadı. 31 Mart seçimlerinin ardından 29 bin oy farkı olduğunu iddia eden İmamoğlu kameralar önünde bunu yayınladı. İşte İmamoğlu'nun o açıklamaları...

CHP adayı dün söylediğini bugün unuttu


İşte İmamoğlu'nun o açıklaması:
'Açılan oylar yüzde 98.8'e geldi. Ne olduysa sayın Yıldırım 'Ben seçimi kazandım' dedi. Tam saat 23.25'de açıklama yapıldı. Ne tesadüf ki AA yayını kesti. Sayın İl Başkanı AK Parti adına açıklama yaptı. "Biz 30 bin 86 sandığa göre 3 bin 870 oyla seçimi kazandık" dedik. Ondan yaklaşık 2 saat önce biz dedik ki 'Hayır bir seçimi kazandık' dedi. YSK Başkanı bizi teyid eden açıklama yaptı. Tutanak burada. 24 bin 57. Şunu unutmamaları lazım. Birkaç aşaması var oy sayımın 23 bin 57 ile başlayan süreç günün sonunda 13 bin 29'a indi.'

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Binali Yıldırım ise Ekrem İmamoğlu'nun o geceki açıklamasına gönderme yaparak doğru rakamları verdi.
'Olayları çarpıtmanın gereği yok. İsmail Bey, halka konuşuyorum. Aradaki nihai fark 13 bin 729. Başlangıçta 29 bin 504 küsür. Kaldı ki Ekrem Bey ilk açıklamasını akşam 9'da yaptı. '9 puan öndeyiz' dediği açıklama. Benim ilk açıklamam 11.25'tir. Eldeki bilgilere göre 'biz seçimi kazandık' dedi.'

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Son dakika haberi: CHP adayı yine çelişti! İmamoğlu dün söylediğini bugün unuttu
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